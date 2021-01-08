شكرا لقرائتكم خبر عن 88 عاما على ميلاد مريم فخر الدين..الشعراوى والدين والفن فى حياة الأميرة إنجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 88 عاما على ميلاد أميرة السينما المصرية الفنانة الجميلة مريم فخر الدين التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 8 يناير من عام 1933 فى مدينة الفيوم لأب مصرى وأم مجرية ، لتكون من أشهر وأجمل نجمات الزمن الجميل ويستمر عطائها الفنى حتى وفاتها عام 2014.

حرصت أسرة مريم فخر الدين على تعليمها، وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، واستطاعت أن تتقن 5 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والمجرية،

اشتهرت الفنانة الجميلة بدور الأميرة إنجى فى فيلم رد قلبى، وكان جمالها مفتاحاً لدخولها المجال الفنى صدفة، عندما ذهبت للتصوير في استديوشهير، وكان عمرها في ذلك الوقت 18عاما، وعرض عليها المصور الاشتراك بصورتها في مسابقة فتاة الغلاف لمجلة شهيرة، وبالفعل فازت الفتاة الجميلة فى المسابقة، وحصلت على مبلغ مالي كبير، وعندما شاهد صورتها المخرج أحمد بدرخان رشحها للمشاركة في فيلم "ليلة غرام".

وحققت مريم فخر الدين نجاحا كبيرا في أول ظهور سينمائي، وبعد ذلك توالت أعمالها الفنية الرائعة، حتى أصبحت نجمة كبيرة في الخمسينيات والستينيات، ومن أهم وأبرز أعمالها الفنية "رد قلبي، الأرض الطيبة، طائر الليل الحزين، شفاه لا تعرف الكذب"، وبلغ عدد أفلامها حوالى 300 فيلم.

كان والد مريم فخخر الدين مصرياً مسلما، بينما كانت أمها مجرية مسيحية، وعاشت الابنة فترة من حياتها مزدوجة الديانة، ما بين الإسلام والمسيحية، حيث سجلتها الأم في المدرسة باسم مارى فخرى، فظلت تدرس الدين المسيحي لسنوات وتتعلم تقاليد الديانة المسيحية وتمارس طقوسها، وتؤدي صلواتها حتى فوجئ والدها بهذا، فذهب إلى المدرسة وأخبر المدرسين بديانتها المسلمة.

وكانت مريم فخر الدين لا تعرف كيفية أداء الصلاة لفترة طويلة من حياتها، وقالت فى أحد لقاءاتها، أنها لجأت للفنانة شادية، كي تعلمها طريقة أداء الصلاة، وساعدها الشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث أرسلت إليها شادية كتاب "المسلم الصغير" ولكنها لم تفهم منه شيئا، وفوجئت بالشيخ الشعراوي يتصل بها ليساعدها ، وحين أخبرته أنها لا تستطيع حفظ "التشهد" أباح لها قراءة الفاتحة فى الصلاة، حتى تمكنت من حفظ التشهد.

وتزوجت مريم فخر الدين فى حياتها 4 مرات ، حيث تزوجت في بداية حياتها من المخرج محمود ذو الفقار، وانفصلت عنه بعد 8 سنوات، بعدما أنجبت ابنتها إيمان ذو الفقار ثم تزوجت من الدكتور محمد الطويل ، وبعده تزوجت من المطرب اللبناني فهد بلان، وبعد انفصالها عنه تزوجت للمرة الرابعة من شريف فضالي، وفى المرات الأربعة لم ترتدى الأميرة إنجى فستان زفاف،وبعد مسيرة حافلة بالفن رحلت مريم فخر الدين عن عالمنا فى في 3 فبراير عام 2014 .