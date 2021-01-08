شكرا لقرائتكم خبر عن هارى ستايل وأوليفيا وايلد couple جديد فى هوليود فى 14 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أحدث couple فى هوليوود هارى ستايل وأوليفيا وايلد لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع فى حفل زفاف فى مونتيسيتو، لذلك أصبح الثنائى مادة خصبة جديدة لوسائل الإعلام الفنية حول العالم، حيث تعمل كل منهم على رصد المزيد من الإطلالات التى جمعت الثنائى الجديد.

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لهارى ستايل البالغ من العمر ( 26 عام ) و هو يتنزه بصحبه أوليفيا وايلد ( 36 سنة ) فى سانتا باربرا بكاليفورنيا ، وكان بصحبتهما عدد من اصدقائهما المقربين .

ويمثل ظهور الـ couple الجديد أول علاقة عامة لأوليفيا وهى أم لطفلين منذ انفصالها عن خطيبها الممثل جيسون سوديكيس ذو الـ ( 45 عام ) فى أوائل عام 2020 و ذلك بعد أكثر من ثمانى سنوات معا فى علاقة مستقرة سيطر عليها الحب .

ظهرت أوليفيا وايلد بالصور وهى ترتدى " بلوفر " باللون البيج من تصميم دار " La Ligne " ووصل سعره الى 295 جنية إسترلينى ، كما اختارت أن تكمل اناقتها بارتداء بنطلون بإحدى درجات اللون البنى من " القطيفة " .



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (3)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (4)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (5)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (6)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (7)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (8)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (9)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (10)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (11)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (12)



هارى ستايل و أوليفيا وايلد (13)