شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل فيلم إلفيس بريسلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 8 يناير ذكرى ميلاد ملك الروك إلفيس بريسلي، والذي ما زال متربعا داخل قلوب محبيه حول العالم، ومن بينهم الجيل الذي لم يشاهده من قبل لكنه عشق أعماله، وما يثبت ذلك عمل فيلم عن حياته يجرى تصويره حاليا، والفيلم الذى يتناول السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى إلفيس بريسلي، يلعب بطولته أوستن بتلر في دور بريسلي مع الممثلة ماجي جيلنهال التي تلعب دور والدته المغنية، بينما يقدم توم هانكس بدور العقيد توم باركر، المدير الذي سيطر على كل جانب من جوانب حياة بريسلي.

ويركز الفيلم على صعود بريسلي إلى النجومية، مع التركيز بشكل خاص على علاقة النجم مع مدير أعماله باركر.

وتوفي إلفيس بريسلي عام 1977 بسكته قلبية عن عمر يناهز 42 سنة، ثم تبيّن أنّ وفاته كانت مرتبطة بتعاطيه للمخدرات، وظل بريسلي بعد وفاته واحدًا من أشهر الرموز الموسيقية في العالم، وبقي منزل بريسلي في ميمفيس مفتوحاً للجميع، حيث يزوره العديد من المعجبين من حول العالم سنوياً، وخاصةً في عيد ميلاده أو في ذكرى وفاته السنوية .