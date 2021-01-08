فن ومشاهير

هذا ما حققه فيلم "الصندوق الأسود" يعد ١٠ أسابيع بدور العرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تجاوزت إيرادات فيلم الإثارة والتشويق "الصندوق الأسود" حاجز ال ٨ مليون جنيه، وذلك بعد ١٠ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ٨ ملايين ٣٨٣ ألف ٧١٥ جنيه
ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى هي (ريما، الخطة العايمة، خان تيولا، زنزانة ٧، توأم روحي، صابر وراضي، حظر تجول، عفريت ترانزيت".
وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪؜، بسبب أزمة
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، ومن إخراج محمود كامل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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