هذا ما حققه فيلم "الصندوق الأسود" يعد ١٠ أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تجاوزت إيرادات فيلم الإثارة والتشويق "الصندوق الأسود" حاجز ال ٨ مليون جنيه، وذلك بعد ١٠ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ٨ ملايين ٣٨٣ ألف ٧١٥ جنيه
ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى هي (ريما، الخطة العايمة، خان تيولا، زنزانة ٧، توأم روحي، صابر وراضي، حظر تجول، عفريت ترانزيت".
وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد
فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، ومن إخراج محمود كامل