هذا ما حققه فيلم "الصندوق الأسود" يعد ١٠ أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم الإثارة والتشويق "الصندوق الأسود" حاجز ال ٨ مليون جنيه، وذلك بعد ١٠ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ٨ ملايين ٣٨٣ ألف ٧١٥ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى هي (ريما، الخطة العايمة، خان تيولا، زنزانة ٧، توأم روحي، صابر وراضي، حظر تجول، عفريت ترانزيت".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪؜، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، ومن إخراج محمود كامل