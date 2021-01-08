شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لحن تنازع عليه محمد فوزى و5 ملحنين أمام القضاء وبليغ حمدى كان الحَكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من المواقف والقضايا والنزاعات الطريفة والغريبة حدثت بين نجوم الزمن الجميل ، وأثمر أغلبها عن كنوز فنية توارثناها واستمتعنا بها.

ومن بين هذه المواقف والنزاعات الطريفة ما كشفه خليل حبيب ابن شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة مديحة يسرى، ووريثها الوحيد الذى ورث مكتبها وما به من وثائق ومقتنيات نادرة.

وكشف خليل حبيب فى تصريحات خاصة لليوم السابع عن وثيقة ومستند يخص قضية رفعها الفنان الكبير محمد فوزى بشأن سرقة أحد ألحانه.



ابن شقيق مديحة يسرى أثناء الحوار

وقال ابن شقيق مديحة يسرى التى تزوجت محمد فوزى لأكثر من 10 سنوات :" أمتلك وثائق قضية طريفة رفعها محمد فوزى على مطرب اسمه بوب عزام كان يغنى فى فرنسا، واتهمه فوزى بسرقة قطعة من لحن أغنية يامصطفى يامصطفى، وحصل فوزى على حكم المحكمة لصالحه فى أول درجة تقاضى "

وتابع ابن شقيق سمراء النيل :"أخذ فوزى صورة من الحكم وأرسلها إلى جمعية المؤلفين والملحنين فى فرنسا للحجز على كل الاسطوانات الخاصة بالأغنية التى غناها بوب عزام، ولكن عزام استأنف الحكم"

وأوضح :"كانت المفاجأة أثناء الاستئناف حيث تقدم محمد الكحلاوى للمحكة وقال إن الاثنين فوزى وعزام سرقا اللحن، وأنه هذا اللحن خاص به، ثم تقدم محمد سيد درويش ابن موسيقار الشعب سيد درويش ليؤكد أن اللحن خاص بوالده، وانتدبت المحكمة خبير موسيقى لفحص اللحن والقضية ، فأكد الخبير الموسيقى أن الموسيقار زكريا أحمد أيضا استخدم هذا اللحن مرتين فى أغنيتين، وأن مؤلف موسيقى أخر اسمه محمد الصبان استخدم نفس اللحن"

وكشف وريث مديحة يسرى أن اللجنة التى فحصت اللحن وانتهت إلى أنه من الفولكلور المصرى التراثى وليس له صاحب، أى أنه فكرة خطرت على بال كل من هؤلاء الملحنين الذين خسروا جميعهم القضية.

وقال حبيب :" المفاجأة أن الخبير الذى وقع على هذه القضية ملحن شاب اسمه بليغ حمدى"