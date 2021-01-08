شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر ولقاء الخميسى .. مسلسل الهجوم على الفنانين يتواصل.. والرد: فكروا واقرأوا دينكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حلقة جديدة من مسلسل الهجوم من أصحاب الفكر الظلامى على الفنانين تعرضت نجلاء بدر ولقاء الخميسى إلى هجوم من بعض متابعيهما بعد تهنئتهما المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

إحدى متابعات نجلاء بدر هاجمتها في تعليق على منشور كتبته الفنانة لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ناشرة صورة كتبت عليها: "عيد الميلاد المجيد كل سنة وأنتم طيب، فعلقت: "بتهنيهم على كفرهم"، فردت نجلاء بدر عليها قائلة: "استغفر الله العظيم.. أنتى إزاى بتكفرى الناس أى دين أداكى حق التكفير.. ده عيد ميلاد سيدنا عيسى أنتى لا تؤمنى بالأديان والرسل؟".

وتابعت نجلاء بدر: "أقرى الكتب السماوية كلها التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، أنتى كده مش عارفة حاجة عن الأديان ولا الأنبياء ولا الكتب اللى المفروض تؤمنى بها فبلاش تتكلمى ولا تعلقى بجهل، أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأول كلمة اقرأ يا ترى عملتى بيها".

والموقف لم يتوقف عند نجلاء بدر بالرد الأول بل إنها كتبت على حسابها: "الفكر المنتشر على جهل بالأديان والكتب والرسل مرفوض عندى وغير مقبول احترموا الأديان والرسل والكتب".

نجلاء بدر لم تكن وحدها التي تعرضت لهجوم بعد تهنئتها الإخوة الأقباط بل إن الفنانة لقاء الخميسى أيضا تعرضت لنفس الموقف عبعدما كتبت"كل عام وإخواتنا وحبايبنا وشركاء وطنا بخير وسعادة" فعلق بعض الأشخاص على منشورها متطاولين مسيئين للأقباط، فردت لقاء الخميسى عليهم قائلة: "بس.. اسكتوا شوية.. بطلوا قلة أدب وألفاظ وتجريح وتكفير يا بنى آدمين.. هو الله ولاكم خليفة ليه فى الأرض!، بس كفاية جهل.. كفاية أحكام.. كفاية تعنت".

وهاجمت لقاء الخميسى المتطاولين قائلة: "كل واحد مش عاجبه البوست يخرج فورا من صفحتى ومالوش الحق يعلق عندى.. أنا أصحابى مسيحيين اتربيت معاهم وأكلت معاهم عيش وملح ومسمحش بالتجريح، قبل ما تفتح بؤك بالتكفير والوقاحة اقرأ وفكر وشغل عقلك.. احنا كمسلمين تعدادنا فى العالم كله لا يزيد عن 23%؜، باقى الناس كلها كافرة وهاتدخل النار وسيادتك بألفاظك الكريهة وكرهك وحقدك وغضبك ها تدخل الجنة!.. ما حدش ليه الحق يهين أصدقائى المسيحيين أو أيا كانت ملتهم أو جنسيتهم.. الأمراض دى مش مقبولة إطلاقا.. كفاية بقى".