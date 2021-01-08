حسين الجسمي يتلقى لقاح كورونا: "الحمد لله على نعمة الإمارات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن حسين الجسمي تلقِّيه الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا: "الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19".

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".

إلي ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الخميس، تلقي 61.396 شخصاً لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 887.697 جرعة.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح لأكثر من 50 % من سكان الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".