الفرق الكورية تضع بصمة فى صناعة الموسيقى فى 2020.. من BTS لفريق BLACKPINK

القاهرة - سامية سيد - كان للفرق الكورية بصمة واضحة خلال عام 2020 بتقدم العديد من الأغنيات الناجحة التى سحقت الأرقام القياسية حول العالم، حيث يأتى فى المقدمة الفريق الكورى الشهير BTS الذى أطلق ألبومين غنائيين خلال عام 2020 وهما ألبوم "Map of the Soul: 7" فى فبراير الماضى، وألبوم "Be" الذى تم إطلاقه شهر نوفمبر الماضى.

بينما أبهر فريق BTS العالم بأغنية Dynamite التى أطلقها الفريق فى شهر أغسطس الماضى وهى أول أغنية للفرقة مسجلة بالكامل باللغة الإنجليزية، والأغنية تهدف إلى تهدئة المستمعين أثناء جائحة كورونا، وتتحدث عن الفرح والتقدير للأشياء الصغيرة التى تجعل الحياة ذات قيمة.

وبأغنية Dynamite استطاع فريق BTS أن يصبح أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات جوائز "Grammy" لعام 2021 وهو إنجاز جديد وحلم استطاع أعضاء الفريق تحقيقه ، كما تصدر هذه الاغنية العديد من الرسومات البيانية وأبرزها قائمة Billboard Hot 100 وBillboard Global 200 و Billboard Global Excl. U.S وغيرها من القوائم.

ولأن الفريق اقترن اسمه بتحقيق النجاحات ، استطاع BTS أن يخطف اذهان عشاق الموسيقى و الغناء بأغنية " Life Goes On " التى حققت نجاح مذهل حول العالم وكانها عامل مشترك بين محبى الموسيقى و عشاقها ، و تصدرت الاغنية عدد من القوائم الهامة لعدة أسابيع مثل " Billboard Hot 100 " ، و باعت الأغنية 150.000 وحدة فى مبيعات خالصة فى أسبوعها الأول.

واستثمر الفريق الشهير النجاح الذى حققه خلال عام 2020 وأطلق الفيلم الوثائقى "Break the Silence: The Movie " الذى ضم الكثير من الكواليس الخاصة بحفلاتهم.

أما فريق البوب الكورى Blackpink استطاع أن يخترق عالم الموسيقى حول العالم خلال عام 2020، وقد نسب البعض هذه الخطوة بسبب تعاون الفريق الشهير مع عدد من أهم نجوم الغناء فى العالم مثل سيلينا جوميز فى أغنية " Ice Cream " و عاون الفريق أيضا مع نجمة الراب الشهيرة كاردى بى و ذلك فى أغنية " Bet You Wanna " وهو ما زاد من شعبية الفريق خارج كوريا و أصبحت شعبيته الفريق عالمية .

وكان كليب " Lovesick Girls " الذى أطلقه الفريق الكورى الشهير " Blackpink " أكثر المواد الخصبة لوسائل الإعلام وذلك بعد أن كان عمال الصحة والطب الكورى (KHMU) قد احتجوا على الفيديو كليب "Lovesick Girls" ، واصفين إياه بالتشهير الجنسى الصارخ والتصوير المهين للممرضات ، وبحسب تقارير إعلامية ، انتقدت KHMU بشدة مشهد تظهر فيه عضوه الفريق الكورى " BLACKPINK " جينى فى زى ممرضة ، مشيرة إلى التحريض الجنسى فى "ملابس الممرضة البعيدة عن الواقعية والتى تتكون من قبعة شعر وتنورة ضيقة وقصيرة وكعب عالى " ،وأكدت النقابة أنه على الرغم من أن الممرضات هن من العاملين فى مجال الرعاية الصحية ، إلا أنهن غالبا ما يخضعن لمثل هذه الصور المهينة والتشويش الجنسى .

وبالرغم من المشكلة التى تمت إثارتها بسبب الكليب وحذف القائمون على العمل المشهد الذى أثار ضجة، إلا أن الأغنية حققت نجاح كبير بينما وصلت نسبة مشاهدة الكليب الخاص بها حتى الان الى 304 ملايين مشاهدة حتى الآن على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" .

من جهة أخرى استطاع ألبوم " The Album " الذى أطلقه فريق BLACKPINK وضمن 8 أغنيات أن يحقق نجاحا ملحوظا فوصل الالبوم للمركز الثانى US Billboard 200 ، و قد تم تصنيف الالبوم بأنه الألبوم الكورى الأكثر شهرة والألبوم الأكثر رواجا من قبل فريق غنائى نسائى بالكامل وذلك منذ عام 2008 .

وبنفس الفكر الذى اتبعه فريق BTS الشهير بأطلاق فيلم وثائقى ، اطلق أيضا فريق " Blackpink "فيلم الوثائقى " Blackpink: Light Up The Sky " والذى جمع لقطات حية ومقابلات مع كل عضوة من عضوات الفريق ، و هو ما يجعلهم اقرب لجمهورهم.