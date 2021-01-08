شكرا لقرائتكم خبر عن نهى صالح تنضم لـ "بنت السلطان" مع روجينا فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة الشابة نهى صالح على المشاركة فى بطولة مسلسل "بنت السلطان" الذى تخوض به الفنانة روجينا أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتقدم نهى صالح أحد الأدوار الرئيسية فى أحداث المسلسل التى تدور فى إطار شعبى، ويشارك فى بطولته باسم سمرة، أحمد مجدى، ندا موسى، وحسن أبو الروس، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل.



الفنانة نهى صالح

وتشارك نهى صالح في بطولة فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد فيه شخصية سيدة فقيرة تحت خط الفقر وتعيش في الحارة وتعانى من قهر زوجها،ويشارك فى بطولة العمل يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح.

يذكر أن آخر أعمال نهى صالح مشاركتها في حلقات مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى في شهر رمضان الماضى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، أما آخر مشاركاتها السينمائية كانت في فيلم "سوق الجمعة" مع عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور وصبرى فواز ونسرين أمين وسهر الصايغ وأحمد فتحى.