" مش عايز أجيب سيرة حاجات كتير".. عزيز الشافعي يرد على رامي صبري بعد أزمة أغنية الهضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الشاعر والملحن عزيز الشافعي على اتهامات المطرب رامي صبري له بخصوص منحه أغنية "شكرًا"، للفنان عمرو دياب بعد ما أتفق معه على غنائها، نافيًا هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وخرج "الشافعي"، في بث مباشر عبر صحفته بموقع "فيس بوك"، قال خلاله: "الفترة الأخيرة فيه شوية كلام انتشر على السوشيال ميديا بخصوص الفنان الزميل رامي صبري وبخصوصي والشاعر تامر حسين

فيه بوست نزل عن رامي صبري بخصوص أغنية زي ما انتي وأغنية شكرا".

واضاف: "أغنية زي ما انتي لما نزلت رامي صبري قال إن الأغنية بتاعتي وانا عديت الموضوع ومردتش أكبره، واتكرر الموضوع دلوقتي في أغنية شكرا ورامي صبري قال مش هتعامل مع عزيز الشافعي تاني عشان ادى أغنيتي لعمرو دياب".

وتابع: "أقسم بالله العظيم أنا هقول اللي حصل، أغنية زي ما انتي أنا عملتها سنة 2019 في نفس اليوم اللي عملت فيه حياتي مش تمام وبعت الأغنيتين فورا لعمرو دياب عمرو دياب وهو مردش عليا في نفس اللحظة وجالي تاني يوم رامي صبري وكان معانا صديقنا المشترك محمد حامد، وسمع الأغاني وسألني أنت بعتها قولتله لسه هو سمع الأغاني وحبها وروح وبعتلي فويس بصوته بيغني حياتي مش تمام وقالي أن زي ما انتي مش مناسباني".

واستطرد: "عمرو دياب عجبته أغنية زي ما انتي وانا فرحت جدا وبلغت حامد عشان يعرف رامي ويعدها جالي وقالي عمرو دياب معاه زي ما انتي قولتله اه قالي الف مبروك بس متقربش من حياتي مش تمام وباركلي وقالي انت موهوب، وفعلا اشتغل على حياتي مش تمام وانتهت قصة زي ما انتي قبل شهور من نزولها وحقق رامي صبري نجاح ب حياتي مش تمام".

وأوضح: "اتقال إني ببيبع صحابي عشان الفلوس زي ما اللجان الإليكترونية ما بتقول، رامي صبري اتهمني بالباطل بدون وجه حق، وقررت الرد المرة دي لإن الاتهام شمل الشاعر تامر حسين، أغنية "شكرا" لم تكن أغنية رامي صبري من الأساس، هو سمعها بنسختها القديمة في أغسطس 2019، لكن "صبري"، وطلب مني أن تامر حسين يكتب كلمات مختلفة للحن، لكن كل المحاولات معجبتش رامي، وتوقف مشروع الأغنية وقتها، وتعاون رامي صبري مع تامر حسين في أغاني تانية".

وتابع: "تامر حسين واصل العمل على اللحن حتى كتب كلمات "شكرا" وعرضها على عمرو دياب الذي تحمس لتقديمها، لتصدر بعد عام ونصف من استماع رامي صبري للحنها لأول مرة، نافيا أن يكون دياب طرفا في تلك الأزمة.

ووجه الشافعي رسالة لرامي صبري قائلًا: "أنت مخدتش الأغنية ومطلبتش حتى انك تتفاوض عليها، انا مبسئش لحد وأنا راجل واخدها من تحت وعلى قدي وغلبان وبعرف في الأصول والجدعنة وبعرف أخد حقي بالأدب، أنا بحترم الناس كلها وكل زمايلي وعمري ما بعت لحن مرتين ولا غيرت اتفاق، وتامر حسني مرضيش بالظلم ودافع عني، أنت اتهمتني بالزور قدام الناس كلها ومش عايز أجيب سيرة حاجات كتير أوي أنا بتكلم في المفيد".

واختتم عزيز الشافعي حديثه قائلًا: "أنا بقول لكل الناس اللي بتحب عمرو دياب إنه ملوش أي علاقة باللي بيحصل ده وبشكر تامر حسين على دفاعه عني وعن الحق رغم أنه هو ورامي صبري صحاب، وأنا بعتبر الناس بتاعة اللجان اللي بعتولي أنا وتامر حسين كلام خارج اللي حصل ده عند ربنا".