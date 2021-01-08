شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم سيئ لـ فيلم نيتفلكس الجديد Death to 2020 لـ صمويل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الدراما، Death to 2020، على تقييم سيئ على موقع Rotten Tomatoes، الذى وصل إلى 37% من قبل 19 ناقدا، و 62% من قبل 685 مشاهدا.



Death to 2020

فيلم الدراما، Death to 2020 طرح يوم 27 ديسمبر من العام الماضى 2020، عبر المنصة الإلكترونية، ويسرد الأحداث التي شهدها العام الماضى 2020، وبالتحديد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشكل ساخر، وسيكون العمل من نفس صناع مسلسل Black Mirror الشهير الذي يعرض عبر نتفليكس.

وكان فيلم الدراما، Death to 2020، من بطولة صامويل جاكسون، هيو جرانت، ليزا كودرو، كميل نانجياني، تريسي أولمان، شمشون كايو، ليزلي جونز، ديان مورجان، كريستين ميليوتي، جو كيري، لورانس فيشبورن، أنجيلو ايرفينج، ليلي سوليفان.

كما تنضم الممثلة البريطانية لاشانا لينش إلى فريق التمثيل لـ فيلم نيتفلكس الجديد " Matilda"، الفيلم الموسيقي مأخوذ عن قصة أطفال رولد دال لعام 1988 الكلاسيكية عن طفلة عمرها 5 سنوات تدعى ماتيلدا، والتي تساعدها طبيعتها المبكرة وهبتها في التحريك الذهني في التغلب على التنمر من والديها وزملائها وحتى مديرة المدرسة الآنسة ترانشبول، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

تجري لينش محادثات للعب دور الآنسة هوني، معلمة ماتيلدا الطيبة، في فيلم من إنتاج Netflix و Sony، والذي يتبع الفيلم المقتبس عام 1996 والإنتاج المسرحي لعام 2010 "Matilda the Musical".

سيعود ماثيو وارشوس، الذي أخرج المسرحية الموسيقية أيضًا، لإخراج الفيلم، وسيعمل الكاتب المسرحي الأصلي دينيس كيلي على تعديل السيناريو الذي يضم موسيقى وكلمات أصلية لتيم مينشين.

سينتج Tim Bevan و Eric Fellner الفيلم لـ Working Title، بعد العمل مؤخرًا مع شركة البث على مسلسل "Rebecca"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

لعبت لينش دور نومي، بـ فيلم 007 الجديد لدانيال كريج بوند، العمل الذي تم تأجيل طرح من أبريل العام الماضى 2020، إلى أبريل من العام الجارى 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما لعبت لينش دور البطولة أمام بري لارسون في "Captain Marvel"، حيث لعبت دور زميلتها الطيارة المقاتلة ماريا رامبو.