شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن نجم الروك إلفيس بريسلى فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 8 يناير ذكرى وفاة ميلاد ملك الروك إلفيس بريسلي، والذي ما زال متربعا داخل قلوب محبيه حول العالم، ومن بينهم الجيل الذي لم يشاهده من قبل لكنه عشق أعماله، وبمناسبة ذكرى ميلاده اعرف 10 معلومات عن إلفيس بريسلي..



ذكري ميلاد إلفيس بريسلي (1)



ذكري ميلاد إلفيس بريسلي (2)



ذكري ميلاد إلفيس بريسلي (3)



ذكري ميلاد إلفيس بريسلي (4)

1-نشأ المغني الأمريكي الشهير إلفيس بريسلي في بيئةٍ متواضعة، فوالداه من الطبقة العاملة، وكان على الأسرة الانتقال كثيرًا في طفولته. ورغم الصعوبات المادية، نشأ في جوٍ مفعمٍ بالحب، وترعرع بريسلي في بيئةٍ مؤمنة، وكان للموسيقى الكنسية تأثيرٌ كبيرٌ عليه منذ طفولته.

2- تلقى أول جيتارٍ كهديةٍ له من أمه في عيد ميلاده الحادي عشر في عام 1946، وحصل على أولى نجاحاته الموسيقية بعد سنواتٍ قليلة، حيث ربح جائزة مدرسة هامز الثانوية للمواهب في ممفيس.

3-أول تسجيلٍ له كان في استديو Sun، حين قرر المنتج سام فيليبس الاهتمام بإلفيس موسيقيًا، فبدأ بالتسجيل وتقديم الحفلات الموسيقية في انتظار أول أغانيه That’s All Right عام 1954. وبدأ معجبوه بالازدياد بسبب نمط موسيقاه غير المألوف.

4- أغنيته الأولى المدوية Heartbreak Hotel مستوحاةٌ من حادثة انتحار تمت في فندقٍ محلي.

5- ولم يستغرق أمر شهرته الواسعة الكثير من الوقت، إذ أصبح إلفيس بريسلي في كل مكان، على الراديو، التلفاز وحتى في السينما كممثلٍ ومغني، وقد لاقى فيلمه الأول (Love Me Tender) في عام 1956 نجاحًا كبيرًا واحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل الأفلام في أمريكا.

6- ويعتبر بريسلي أحد الأشخاص القليلين الذين يمتلكون 18 أغنية حاصلة على المرتبة الأولى ومنها: (Don't Be Cruel، Good Luck Charm)، و(Suspicious Minds) بالإضافة إلى عددٍ لا يحصى من الألبومات الذهبية والبلاتينية.

7- شهدت الستينيات تحسنًا في حياة بريسلي على الصعيد الشخصي أيضًا، حيث تزوج من بريسيلا في عام عام 1967، وأنجبت له طفلةً سمّياها "ليزا ماري" في العام الذي تلاه. لكن للأسف لم يدم هذا الوقت المبهج، وبدأ زواج بريسلي بالانهيار في بدايات عام 1970، لينتهي الأمر بطلاقهما في عام 1973 وتبقى ليسا ماري مع أمها.

8-كان من الأوائل الذين دخلوا إلى الصالة الفخرية للروك آند رول في عام 1986 .

9- توفي عام 1977 بسكته قلبية عن عمر يناهز 42 سنة، ثم تبيّن أنّ وفاته كانت مرتبطة بتعاطيه للمخدرات.

10- ظل بريسلي بعد وفاته واحدًا من أشهر الرموز الموسيقية في العالم، وبقي منزل بريسلي في ميمفيس مفتوحاً للجميع، حيث يزوره العديد من المعجبين من حول العالم سنوياً، وخاصةً في عيد ميلاده أو في ذكرى وفاته السنوية .