عبد الرحيم أحمد ينتهي من كتابة سيناريو "طفل المستقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى السيناريست عبد الرحيم أحمد من كتابة سيناريو مسلسل جديد يحمل اسم "طفل المستقبل"، الذي يناقش عدة موضوعات في فترة الطفولة من زاوية الطفل بطل العمل.

وكشف "عبدالرحيم" أنه جاري خلال الفترة الحالية التحضير لمسلسل "طفل المستقبل" وستقوم بإنتاجه شركة "إن تي سي" للإنتاج السينمائي، إذ تعكف على اختيار فريق العمل وترشيح أبطاله.

المسلسل يرصد قصص واقعية عانى منها عدد من الأطفال حرص على رصد مشاكلهم في إطار درامي منها نظرة الكبار لهم وإعتقاد أن ذكائهم محدود لصغر سنهم، والإعتماد على النفس واحترام رأيهم في اختيار ملابسهم وغيرها من الموضوعات التي ترويها الأطفال من خلال بطل العمل.

وأشار عبدالرحيم إلي أن المسلسل من المنتظر البدء في تصويره في مارس المقبل، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

من جهة أخرى، انتهى السيناريست عبد الرحيم أحمد مؤخرا من كتابه مسلسل الرسوم المتحركة "أبطال من كرتون"