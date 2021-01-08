شكرا لقرائتكم خبر عن "خلى بالك من زوزو" يجمع محمد ممدوح وأمينة خليل للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنانان محمد ممدوح وأمينة خليل سباق دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "خلى بالك من زوزو"، والمقرر أن يبدأ الثنائى تصوير مشاهدهما به خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوى.

ويعد مسلسل "خلى بالك من زوزو" التعاون الرابع الذى يجمع محمد ممدوح الشهير بتايسون بـ أمينة خليل، بعد تعاونهما فى مسلسلى "لا تطفئ الشمس"، و"قابيل" وفيلم "الخلية".

ومن ناحية أخرى يشارك محمد ممدوح في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، للنجمة منى زكى، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة محمد فراج وسيد رجب ومحمد التاجي ومايان السيد وحنان يوسف وعدد كبير من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما يواصل تايسون تصوير مشاهده في فيلم "أهل الكهف" مع النجم خالد النبوى، ويشارك في بطولته كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

أما الفنانة أمينة خليل أخر أعمالها مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.