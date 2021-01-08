شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبدالحميد تعليقا على تصريح سميرة عبدالعزيز عن محمد رمضان: الزمالة ليها حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة فردوس عبد الحميد على تصريح الفنانة سميرة عبد العزيز عندما سُئلت لماذا رفضت العمل مع محمد رمضان وقالت: "ماعملش دور أم بلطجى".

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها برنامج رأى عام مع الإعلامى عمرو عبد الحميد: "المفروض إننا مانعممش، والمفروض إن علاقتى بالزميل على إنه زميل، وأركز على علاقتى بيه فى الدور، أما بالنسبة لملاحظة الناس أو الناس واخدة عليه ملاحظات هذه ليست قضيتى، والزمالة لها حدود".