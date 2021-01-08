شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Joker الأكثر مشاهدة بالمنازل فى بريطانيا بعد انتشار وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الجمعية البريطانية للترفيه على الشاشة (BASE) أن فيلم "Joker " كان أفضل عنوان للترفيه المنزلي في المملكة المتحدة لعام 2020 وذلك أثناء فترة الحجر الصحي، حيث بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من "Joker" عبر (EST) و TVOD .

استنادًا إلى بيانات من شركة الرسوم البيانية الرسمية Futuresource Consulting تُظهر الأرقام أن قطاع الترفيه المنزلي نما بنسبة 26٪ في عام 2020 ، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني أي (4.47 مليار دولار).

وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.