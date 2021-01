شكرا لقرائتكم خبر عن نوما دومزوينى تنضم لـ فريق فيلم الـ Live Action الجديد The Little Mermaid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة نوما دومزويني، إلى فريق فيلم ديزني، الـ Live Action الجديد The Little Mermaid، ولم تكشف الشركة أو أي من القائمين على العمل، الدور الذى ستلعبه دومزويني إلى الآن، ولكن من الواضح أن دومزويني ستلعب دور جديد، يضاف إلى أبطال الفيلم، وفقا لما نشر على موقع " deadline"، يذكر أن دومزويني كانت أحد أبرز الشخصيات في سلسلة HBO المحدودة The Undoing أمام جرانت ونيكول كيدمان.

ومن المقرر أن تقوم هالي بيلي بدور "آرييل"، حورية البحر الأميرة التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب "ميليسا مكارثي" دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب "خافيير بارديم" دور الملك تريتون.

" The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجي، سيتضمن الفيلم القادم الأغاني الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

كما أعلنت منصة ديزنى بلس عن طرح المسلسل الجديد Ms. Marvel، في أواخر العام الجارى 2021، على أن يدور حول كامالا خان باكستانية أمريكية تبلغ من العمر 16 عامًا نشأت في مدينة جيرسي الأمريكية، خان طالبة نابغة، لاعبة شغوفة، وكاتبة قصص ذكية، لديها تقارب خاص مع الأبطال الخارقين، ولا سيما الكابتن مارفل.

لكن كامالا تكافح من أجل التأقلم في المنزل والمدرسة حتى تحصل على قوى خارقة مثل الأبطال الذين لطالما نظرت إليهم.

تلعب إيمان فيلاني دور كامالا خان الملقبة بالسيدة مارفل؛ يشمل طاقم الممثلين أيضًا أراميس نايت وساجار شيخ وريش شاه وزنوبيا شروف وموهان كابور ومات لينتز وياسمين فليتشر وليث ناكي وأزهر عثمان وترافينا سبرينجر ونمرا بوشا.

حلقات المسلسل من إخراج عادل العربي وبلال فلاح وميرا مينون وشرمين عبيد شينوي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".