وفاة تانيا روبرتس فتاة "جيمس بوند" و"ملائكة تشارلي" عن 65 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 03:30 صباحاً - لا تقتصر شائعات الوفاة على العالم العربي فقط،فالأمر طال أيضاً بعض نجمات هوليوود الشهيرات،حيث تناقلت وسائل الإعلام بالخطأ خبر وفاة الممثلة الأمريكية تانيا روبرتس التي اشتهرت بكونها إحدى فتيات العميل جيمس بوند بآخر أفلام النجم روجر مور في هذه السلسلة السينمائية الشهيرة،وبعدها بيوم تقريباً عادت عائلتها وأعلنت وفاتها حقاً بعد نزع أجهزة التنفس عنها بساعات قليلة.

فما الذي حدث؟ كيف أعلن وفاتها بينما هي مازالت على قيد الحياة؟



وفاة نجمة هوليوود الممثلة الأمريكية تانيا روبرتس بعد استباق خبر وفاتها بالخطأ

تانيا روبرتس



بعد ساعات على تناقل خبر وفاة الممثلة الأمريكية تانيا روبرتس يوم الأحد الفائت، نفى يوم الإثنين وفاتها متحدّث باسم الممثلة الأمريكية السينمائية تانيا روبرتس،البالغة من العمر "65 عاماً" قبل وفاتها الفعلي الذي تم فيما بعد ،وتانيا روبرتس ممثلة متميزة حسب المقربين منها وشاركت النجم السينمائي الراحل روجر مور بطولة آخر أفلامه في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة،وأكد المتحدث باسم الممثلة تانيا روبرتس ،مايك بينغل بأنها حية لكنها بحالة حرجة بين الحياة والموت في قسم العناية الفائقة في مستشفى "سيدرز سيناي" في لوس أنجلوس.

ولم يدم خبر إعلان وفاتها بالخطأ طويلاً،فتم إعلان وفاتها حقاً عن عمر 65 عاماً.



أشتون كوتشر يؤكد أن تانيا روبرتس حية

تانيا روبرتس وروجر مور



وبحسب موقع "باج سيكس" ،أوضح الممثل السينمائي أشتون كوتشر ،البالغ من العمر"42 عاماً" الحقيقة أيضاً مساء الأحد 4 يناير الجاري،وقال إن الممثلة الأمريكية تانيا روبرتس نجمة : "That '70s Show" مازالت على قيد الحياة ،وأن ما نشر حول وفاتها لا أساس له من الصحة.



وكان المتحدث باسم الممثلة تانيا روبرتس،هو الذي أعلن بالخطأ وفاتها بعد سوء فهم من قبله لكلام شريكها منذ فترة طويلة ولأكثر من "15 عاماً" لورانس أوبراين الذي أخبره الأطباء يوم الأحد بعد نزعهم الأجهزة المساعدة لبقائها على قيد الحياة بأنه عليه أن يودعها،ولا أمل لها بالنجاة ،وليست لديها فرصة للبقاء على قيد الحياة،وسرعان ما أصلحه بعد ساعات قليلة.

وكانت أدخلت روبرتس المستشفى عشية يوم الميلاد في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي إثر سقوطها فجأة من فراشها ،ولم تستطع النهوض ،وتم نقلها إلى المستشفى فوراً.

وقبلها بيوم بتاريخ 23 كانون الأول- ديسمبر عانت من صعوبة في التنفس ومشاكل في أمعائها بعد ذهابها في جولة حول منزلها وشريكها لورانس أوبراين بطريق مولهولاند بالقرب من لوريل كانيون.

لكن أصدقاءها وزملاءها كانوا في هوليوود يدعون لها بالشفاء كل يوم ،ومن بينهم أشتون كوتشر "42 عاماً" الذي رثاها بحزن قبل أن يعرف بأنها مازالت حية،لكن الموت كان قدرها رغم استباق إعلانه بالخطأ قبل حدوثه فعلاً ،حيث توفيت حقاً عن عمر 65 عاماً بعد فترة قصيرة من نزع أجهزة التنفس الصناعية عنها.



أعلن بقاؤها على قيد الحياة صباح الإثنين وتوفيت مساء اليوم نفسه



والمفارقة ،أنه حين تم تصحيح الخطأ صباح يوم الأثنين،وإعلان بقائها على قيد الحياة،توفيت تانيا روبرتس مساء اليوم نفسه في المستشفى وتأخر الجميع بإعلان وفاتها هذه المرة ،ربما للتأكد من حدوثه فعلاً،حيث انتقلت إليها عدوى في المسالك البولية،انتقلت هذه العدوى بسرعة كبيرة إلى الكبد والكلى والمرارة وتدفق الدم مما عجل بوفاتها سريعاً.



جاكلين سميث ترثيها بكلمات دافئة



وقد رثتها بكلمات دافئة الممثلة الأمريكية جاكلين سميث ،شريكتها بالموسم الأخير من مسلسل "ملائكة تشارلي"،حيث وصفتها بأنها ممثلة رائعة،وأدخلت إلى فريق ملائكة تشارلي،الحيوية والبهجة .



من هي تانيا روبرتس؟



يشار إلى أن تانيا روبرتس "65 عاماً" ،ولدت في برونكس عام 1955،واحترفت عرض الأزياء ،وحققت شهرة رائعة بظهورها في الموسم الأخير من مسلسل "ملائكة تشارلي" عامي 1981-1982 ،قبل ظهورها بعدة أفلام كلاسيكية وعصرية رائعة ومميزة.