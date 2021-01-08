الخليج 365_تتحقق: حقيقة اعتزال يسرا التمثيل بعد الشفاء من فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 يناير 2021 03:30 صباحاً - نفى مصدر مقرب من الفنانة يسرا كل ما تردد طوال الساعات الماضية عن اتخاذها قرارا باعتزال التمثيل والتفرغ للعبادة، إذا منّ الله عليها بالشفاء من فيروس كورونا، واستطاعت النجاة هي وزوجها من محنتهما المرضية، مؤكدا أن يسرا طلبت الدعاء لها بالفعل، ولا ترى تعارضا بين ممارسة مهنة الفن وبين التقرب إلى الله.

يسرا تحسنت حالتها الصحية ولكن معنوياتها انهارت بعد رحيل وحيد حامد

أشار المصدر نفسه إلى استقرار حالة الفنانة يسرا بعد خضوعها للعزل الصحي داخل منزلها، مؤكدا إنها استغنت بالفعل عن التنفس الصناعي، وصارت قادرة على التنفس بصورة طبيعية، ولكن حالتها المعنوية تدهورت عقب وفاة الكاتب المقرب إليها وحيد حامد.

وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي لا زالت تواجه عودة يسرا إلى التمثيل قريبا، تكمن في تضرر صوتها بشدة من فيروس كورونا، حيث تسبب التهاب الحلق في صعوبة شديدة بالكلام، ولكنها تتحسن مع العلاج.

وأكد المصدر نفسه أن يسرا لا زالت متمسكة بتعاقدها على بطولة فيلمها الجديد "ليلة العيد" ومسلسلها المنتظر عرضه بموسم دراما رمضان 2021 ويحمل اسم "حرب أهلية" وتشاركها البطولة هيفاء وهبي وعدد كبير من النجوم الجدد.

وكانت يسرا، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، وحرصت على توجيه الشكر إلى وزارة الصحة وكذلك جمهورها، في أول تعليق لها بعد الأزمة.

آبو تسبب في إثارة القلق على وضع يسرا الصحي

وتسبب المطرب أبو في إثارة القلق على النجمة يسرا بعدما أعلن عن معاناتها من ضيق في التنفس وصعوبة بالكلام، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ولكنه تدارك مؤكدا أن النجمة التي شاركته الأغنية الشهيرة "3 دقات" تتحسن حالتها ببطء، وتلتزم ببروتوكول العلاج، لافتا إلى حرصها على الاتصال به يوميا للاطمئنان على صحته بعدما أصيب بنفس الفيروس بنفس التوقيت.

أشار أبو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "mbc trending"، إلى مصادفة إصابته ويسرا بفيروس كورونا بنفس اليوم تقريبا، رافضا اتهام الوسط الفني بالتقصير في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن المرض منتشر في كل الأوساط.

وأكد أن يسرا على اتصال دائم به منذ إعلان إصابتهما ودائمةً السؤال عليه، رغم كونها أيضًا مصابة، وأضاف: كل يوم من أول ما عييت واحنا على تواصل، وهي تعبانة جدًا جدًا وملتزمة بالبروتوكول، وهي اللي كانت بتابعني.

وتابع قائلا: صوتها صعب قوي وتعبان، والتنفس عندها مش كويس، وأنصح كل واحد لازم يبقى مسئول بشكل كافٍ عن نفسه، والفترة الجاية هنشهد انتشارا أكبر للفيروس.

إلهام شاهين تؤكد عدم نقل يسرا لمستشفى العزل الصحي

وتدخلت الفنانة إلهام شاهين، لنفي الشائعات التي روجت تدهور الحالة الصحية لزميلتها الفنانة يسرا، ونفت تماما كل ما تردد عن خضوع يسرا للتنفس الصناعي، والتخطيط لنقلها إلى مستشفى العزل الصحي بأسرع وقت، مؤكدة أن يسرا حالتها مستقرة، والمؤشرات في تحسن وستتعافى بأقرب وقت.

وناشدت الهام شاهين جمهورها وعشاق الفنانة يسرا عدم ترويج الشائعات المتعلقة بالحالة الصحية للأخيرة، مؤكدة أن كل ما يتم ترويجه حاليا من أنباء يتضمن "معلومات مغلوطة"، وأكدت أن يسرا لا زالت تخضع للعزل المنزلي ولم تطرح فكرة نقلها إلى مستشفى العزل المخصص لعلاج حالات كورونا المتدهورة.

وأضافت أن من أعراض كورونا وجود "صعوبة في التنفس" ومعاناة في النطق بسبب التهاب الحلق، وهذا بالضبط ما حدث ليسرا، ولكنها لا تخضع للتنفس الصناعي كما روجت الشائعات، وتحظى برعاية على مدار الساعة من فريق طبي متخصص، ومن المقرر ان تخضع لمسحة ثانية مطلع الأسبوع المقبل للتأكد من تعافيها.

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