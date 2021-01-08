شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى ترد على متابعين تطاولوا على الأقباط فى عيد الميلاد: بطلوا قلة أدب وتكفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة لقاء الخميسى على بعض الأشخاص الذين تطاولوا وأساءوا للأقباط بعدما هنأت جمهورها بعيد الميلاد المجيد، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، قائلة: "كل عام وإخواتنا وحبايبنا وشركاء وطنا بخير وسعادة"، فيما حملت بعض التعليقات إساءات للأقباط، ما دفع الفنانة لقاء الخميسى الرد على هؤلاء المتابعين.

وعلقت الفنانة لقاء الخميسى على منشورها مهاجمة الأشخاص الذين أساءوا للأقباط، قائلة: "بس بس بس.. اسكتوا شوية.. بطلو قلة أدب وألفاظ وتجريح وتكفير يابنى آدمين.. هو الله ولاكم خليفة ليه فى الأرض!، بس كفاية جهل.. كفاية أحكام.. كفاية تعنت".

وأضافت لقاء: "كل واحد مش عاجبه البوست يخرج فورا من صفحتى ومالوش الحق يعلق عندى.. أنا صحابى مسيحيين اتربيت معاهم وكلت معاهم عيش وملح وماسمحش بالتجريح، قبل ما تفتح بؤك بالتكفير والوقاحة اقرأ وفكر وشغل عقلك".

وتابعت: "احنا كمسلمين تعدادنا فى العالم كله لا يزيد عن 23٪؜، بقيت الناس كلها كافرة وهاتدخل النار وسيادتك بألفاظك الكريهة وكرهك وحقدك وغضبك ها تدخل الجنة!.. ماحدش ليه الحق يهين أصدقائى المسيحيين أو أيا كانت ملتهم أو جنسيتهم.. الأمراض دى مش مقبولة إطلاقا.. كفاية بقى".

يأتى ذلك فى الوقت الذى يحتفل فيه المسحيون بعيد الميلاد المجيد، وقد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، من دير الأنبا بيشوى، وقدم التهنئة لجميع الكنائس القبطية فى مصر وخارجها، والآباء، والقمامصة والشمامسة وكل الشعب بعيد الميلاد المجيد.