شكرا لقرائتكم خبر عن "إيه البت الهبلة اللى جايبنها دى!".. فردوس عبد الحميد: كلمة اتقالت فى حقى وبسطتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، موقفا كوميديا مع سائق تاكسي بعد أول عمل لها فى الفن، قائلة: "فى مسلسل حكايات ميزو.. قالولى تعالى هتعملى دور غريب.. ومبسوطة بالدور لأنه فى منتهى الغرابة.. الجميل فى الدور أنه عرف الجمهور بيا لأنه أتعرض فى رمضان.. وفر لى سنوات طويلة". وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس: "الحادثة الغربية وبنصور أثناء رمضان.. مكنش عندى عربية ركبت تاكسى.. وركب واحد معاه قدام وبيقول له شوفت المسلسل بتاع سمير غانم إية البنت الهبلة اللى جابينها دى.. فنبسط إن الناس متابعة المسلسل ومكنش عارف السواق إن اللى قاعدة فى التاكسى معاه دى اللى بتمثل الدور".

وأوضحت أنها عندما قرأت الدور في مسلسل "الأسطورة" رأت دور الأم الذي يعتبر دورا أساسيا، لافتة إلى أن المخرج محمد سامي مخرج متعمق ومتمكن من أدواته.

وأشارت إلى أنها تعاقدت على فيلم "حب في الزنزانة" هى والفنان الراحل أحمد زكي، ثم علمت بالتغيير وتم التعاقد مع سعاد حسني وعادل إمام، وذلك بسبب تغيير المنتج، مؤكدة أنها لم تحزن ولكن الفنان أحمد زكي حزن كثيرا.