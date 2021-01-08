شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقه 10 .. ظهور والد لؤلؤ أمامها ويبدأ فى ابتزازها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل لؤلؤ الحلقه 10 للنجمة مى عمر شهدت ذهاب لؤلؤ إلى البنك من أجل عمل توكيل خاص لمدير أعمالها مجدى "إدوارد" حتى يتولى أمور أموالها والتعامل معها، وما حدث هو ظهور والدها سيد "حمدى هيكل" فى البنك، حيث يعمل ساعياً وشاهد بطاقة هوية ابنته لؤلؤ أثناء تصويرها، وبمجرد رؤية لؤلؤ له توترت أثناء جلوسها فى مكتب مدير البنك.

وفور مغادرة لؤلؤ البنك يخرج سيد وراءها ويطلب التقاط صورة معها وسط توتر كبير منها، لم يكتف بذلك بل حصل على رقمها من البنك واتصل بها ليبدأ فى ابتزازها، ويطلب منها سماع كلمة بابا.

كاميليا "نرمين الفقى" توقع عقدا جديدا مع أحد المنتج عزت "محمد غنيم" ولكن بتخفيض أجر 25%، وتوافق كاميليا بعدما أبلغها أن مبيعاتها انخفضت، وأن لؤلؤ هي التى يطلبها الجمهور، بينما نجلاء بدر تزور ابنتها منة "ملك أحمد زاهر" في المدرسة، وتبلغها ابنتها أنها تعيش قصة مع شخص يدعى أدهم تعرفت عليه، ولكن والدتها تهددها بأنها ستجعله يحبسوها خوفا أن يضحك عليها ويجرحها.

وتعاتب منة والدتها على تركها لها بمفردها دائما وبُعدها عنها طوال الوقت ومع ذلك فهى مازالت تحبها، نجلاء بدر تبرر بعدها عنها بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها، وتعرف من ابنتها عن الموضوعات التي تتحدث فيها مع الشخص الذى احبته.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.