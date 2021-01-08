محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة للراحل وحيد حامد قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الإعلامي محمود سعد، الصديق المقرب من السيناريست الكبير وحيد حامد لأكثر من 30 سنة، تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بينه وبين الكاتب الراحل قبل وفاته بيومين.

وقال محمود سعد في مداخلة هاتفية مع إنجي علي في حلقة اليوم الخميس من "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم" ، إن السيناريست الكبير وحيد حامد قال له في هذه المكالمة: "خلاص أنا شايف أمارات وعلامات.. الحكاية خلصت خلاص يا محمود".

وأضاف: "ما كانش يبين اللي جواه أبدًا، لكن كان همه ابنه مروان جدًا، بس مش همه إنه يشيل له فلوس، وأجمل لحظة شوفته فيها فرحان كان يوم عرض فيلم "ليلي" أول تجارب ابنه السينمائية، وبعد ما خلص الفيلم شوفت الفرحة في عينه وكان أكتر يوم شوفته فيها مبسوط"

ورحل عن عالمنا الكاتب الكبير وحيد حامد بعد صراع مع المرض بالمستشفى، وأقيمت له جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من نجوم الفن من بينهم أحمد حلمي ومنى زكي وكريم عبد العزيز ولبلبة وغيرهم.