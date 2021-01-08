إليسا أنيقة ونرمين ماهر بـ"لوك" جديد.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت من خلالها بفستان أسود أنيق.

باسم ياخور

نشر الفنان السوري باسم ياخور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها برفقة أصدقائه بأحد المطاعم بالعاصمة السورية دمشق.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء وضع المكياج، حيث ظهرت بلوك مختلف بشعر كيرلي وعدسات ملونة.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة برفقة أحد أصدقائها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.