"ضربة معلم" يواصل تصدر التريندات.. الحلقة 36 تثير الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل ضربة معلم، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد الحلقة 35، والحلقة الـ36.

ويبحث رواد السوشيال وجمهور الوسط الفني، عن ما يخص أحداث الحلقات من المسلسل، والذي حقق جدلًا واسعًا منذ بداية عرضه.

مسلسل ضربة معلم الحلقة 29.. وفاة والدة"جابر" تغيير في أحداث الحلقة 30

ويعرض ضربة معلم على قناة «سي بي سي» الفضائية من السبت وحتى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة 12

منتصف الليل، كما يُعرض على قناة «cbc دراما» الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة في الخامسة صباحًا، والساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

بعد نجاح "الأخ الكبير".. ضربة معلم يُعيد محمد رجب لساحات السوشيال ميديا

ويعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد

عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

وشهدت الأحداث السابقة ذهاب منصور "محمد عز" إلى منزل أميرة العايدى طليقة والده الحاج شيردى "رياض الخولى" وابنته ليلى "هاجر أحمد" وهددهما بعدما علم بوصية والده.

مسلسل ضربة معلم بطولة كل من محمد رجب ومى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.