فيديو.. منة فضالي تواصل تصدر التريندات بتصريحات مثيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنانة منى فضالي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن أدلت بتصريحات عدة مثيرة من خلال لقائها في برنامج "صدى الملاعب" مع مصطفى الآغا.

وأوضحت منة فضالي خلال لقائها في برنامج "صدى الملاعب" مع مصطفى الآغا، أن من أكثر القرارات التي ندمت عليها

تفضيلها الفن على الزواج، مشيرة إلى أنها كانت متسرعة.

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منة فضالي تكشف القرار الوحيد الذي ندمت عليه في حياتها ومواصفات العريس الذي تنتظره@MennaFadali #صدى_الملاعب

pic.twitter.com/M0OOOih8Dx — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) January 6, 2021

وأكدت منة فضالي أن الأسرة أهم من أي شيء، وإذا عاد بها الزمن كانت لتوافق على الزواج وتترك العمل.

وعن مواصفات فتى أحلامها قالت إنها تريده مجنونا لأنها هكذا أحيانا تتخذ قرار السفر في لحظة وتريده أن يشاركها في هذه اللحظات، وأن يكون شخص كريم، وأن يكون مقتدرا ليجعلها تعيش حياة كريمة، وأهم شيء لديها أن يحبها ويحب والدتها.

واختتمت منة فضالي كلامها في هذه النقطة أن اختياراتها كانت خاطئة سابقا لأنها رومانسية.

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