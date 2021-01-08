بالصور – الحمل يغيّر ملامح كارينا كابور والجمهور مصدوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: من الطبيعي أن يؤثر الحمل في شكل المرأة خاصةً في الشهور الأخيرة٫ وهذا ينطبق على جميع النساء إن كنّ نجمات أم لا.

وهذا بالفعل ما حدث مع النجمة الهندية كارينا كابور التي شاركت صوراً جديدة لها برفقة زوجها الفنان سيف علي خان وابنهما الوحيد “تيمور” أظهرت التغير الكبير الذي طرأ على ملامحها بعد اقتراب موعد ولادتها.

وعلى ما يبدو من الصور فإن كابور اكتسبت الكثير من الوزن كما بدت مجهدة وعلامات التعب واضحةً على وجهها.

وصُدم البعض من تغير شكل كابور لهذه الدرجة بعد الحمل ووجهوا لها انتقادات لاذعة على صورها٬ بينما دافع قسم من المتابعين عنها مشيرين إلى أنه من الطبيعي جداً أن تتغير ملامحها واصفين إياها بالجريئة كونها لم تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد حملها وبقيت تشارك صورها كالسابق من دون أي خجل بسبب زيادة وزنها وتغير شكل وجهها.

يذكر أن كارينا تزوجت من سيف علي خان في أكتوبر عام 2012 ورزقت بابنها الأول تيمور في ديسمبر 2016.