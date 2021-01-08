شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تنتهى من تصوير نصف مشاهدها فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة نجلاء بدر من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، حيث تواصل تصوير مشاهدها في الديكور الخاص بها بفيلا أشرف عبد الباقى، حيث تجسد دور "غازية غجرية" تستقر مع قبيلتها في الصعيد وتتحدث للمرة الأولى باللهجة الصعيدية.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وانضمت نجلاء بدر مؤخراً إلى أسرة مسلسل "بين السماء والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى وبطولة هانى سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزى، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.

يذكر أن نجلاء بدر يعرض لها حالياً مسلسل "لؤلؤ" مع مى عمر على قناة ON، وانتهت من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" مع هنا شيحة وباسم سمرة وإخراج نيفين شلبى، وتشارك في بطولة فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز، وفيلم "المحكمة" إخراج محمد أمين.