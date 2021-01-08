شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تتحدث لمجلة Vogue عن علاقتها بصديقها أنور ابن الملياردير محمد حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت النجمة العالمى دوا ليبا محبيها وعشاقها بظهورها متصدرة غلاف مجلة "Vogue" فى نسختها البريطانية، وهو عدد شهر فبراير 2021، فقد ظهرت النجمة الشهيرة التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم وهى تستخدم شعرا مستعارا أشقر قصيرا وهو ما جعل الكثيرين يمدحون جراءة اختياراتها وقدرتها على التجديد، بينما اختارت أن ترتدى فستانا ذى تصميم كلاسيكى باللون الأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Giorgio Armani".

وبإحدى جلسات التصوير الخاصة بالمجلة ظهرت دوا ليبا مرتدية ملابس ذات تصميم مميز باللون الأزرق، من تصميم Etro لمجموعة "ربيع / صيف" 2021.

تحدثت دوا ليبا عن علاقتها بعارض الأزياء الشهير أنور ابن الملياردير العربى محمد حديد، حيث التقيا لأول مرة فى يونيو 2019 وهو الشقيق الأصغر لعارضتى الأزياء جى جى وبيلا حديد، حيث أكدت أنهما يفضلان دائما الحفاظ على خصوصية علاقتهما، بينما أشارت إلى أن ما تقوم بنشره هى و أنور من صور مقاطع فيديو قصيرة ما هي الا لحظات مميزة يريدون أن يشاركوها مع محبيهم و عشاقهم، واستكملت قائلة: "سنعرض لك فقط بقدر ما نريدك أن تراه".

وخلال حديثها للمجلة قالت دوا ليبا أيضا أن حياتها المنزلية "طبيعية حقا" وأن مسيرتها الغنائية الناجحة لا تحدد دائرتها إطلاقا.