شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبدالحميد: طول عمرى نفسى فى شقة على البحر وإمكانياتى مقعدانى فى شقة إيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إنها حققت حلم العمر والطفولة لديها بإيجار شقة أمام البحر في الإسكندرية، لافتة إلى أن والدها كان يشبّه الإسكندرية بالفتاة الجميلة المدلعة، لذلك نحب الإسكندرية من صغرنا، معقبة: "طول عمرى نفسى فى شقة على البحر فى إسكندرية لكن معرفتش أشترى عشان غالية ودلوقتى قاعدة فى إيجار".

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنها كانت طفلة خجولة لأبعد الحدود، مشيرة إلى أن قرأت فى الجريدة إعلان لمعهد الفنون المسرحية ويريدون بنات فقط، فاضطروا أن يعلنوا عن دفعة جديدة للبنات.

وأوضحت: "ذهبت لمعهد الفنون المسرحية وقابلت فوزى فهمى، وسألنى عن المشهد الذي قمت بتحضيره، وأعطانى رقم نجاة علي للتواصل معها، وتم قبولى فى المعهد، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لوالدى".

وأشارت فردوس عبد الحميد إلى أن والدها كان يتابعها بشكل دائم، مضيفة أن البداية فى الدراما كانت مع مسلسل "أم العروسة"، وتم تصويره في دبي، ثم جاء لها مسلسل "حكاية ميزو" مع الفنان سمير غانم، معربة عن سعادتها بالدور في المسلسل لأنه كان دورا غريبا عليها.