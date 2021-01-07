شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تسجل أغنية عن الديمقراطية بعد أحداث الفوضى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النجمة العالمية ديمى لوفاتو واحدة من الخطوات الفنية الموسيقية القوية مع بداية عام 2021، حيث فاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 28 عاما محبيها بإعلان تسجيلها عملا غنائيا جديدة ردا على الاحتجاجات المؤيدة لترامب التى اندلعت فى مبنى الكابيتول هيل فى واشنطن الليلة الماضية 6 يناير.

وكشفت ديمى لوفاتو ذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر"، حيث كتبت النجمة الشهيرة "أنا فى الاستوديو أعمل على شىء مميز بعد الاعتداء اليوم على الديمقراطية".

واستكملت لوفاتو: "يحزننى تصديق مدى سذاجتى أننى كنت أعتقد أنه هذا لا يمكن أن يحدث، ومع ذلك فقد حدث".

يذكر أنه منذ عدة أيام فاجئ سكوتر براون مدير أعمال ديمى لوفاتو والذى يدير أيضا أعمال عدد من أهم نجوم العالم مثل جاستين بيبر وإريانا جراند من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " Twitter " عن عودة لوفاتو من جديد للعمل، حيث كتب براون "ديمى فى الاستوديو" وتابع الجملة برسمه عيون كأحد الرموز التعبيرية".