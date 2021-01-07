شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى لـ رامى صبرى: قلت الأغنية مش لايقة عليا وهنأتنى على التعاون مع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الملحن عزيز الشافعى، على ما أثير مؤخرا من قبل الفنان رامى صبرى، بشأن أغنية "شكرا" وأغنية "زى ما انتى"، مؤكدا أن الأغنيتين كتبهما ولحنهما وأرسلهما للفنان عمرو دياب، قائلا: "الفترة الأخيرة كان فيه شوية كلام أثير على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية بخصوص الفنان رامى صبرى وأنا والشاعر تامر حسين، رامى صبرى اتكلم عن أغنية شكرا وقال مش هتعامل مع عزيز الشافعى تانى، لأن كان شغال معايا فى غنوتين واداهم للفنان عمرو دياب وده كلام عار تمام عن الصحة".

وقال الملحن عزيز الشافعى، فى فيديو عبر فيسبوك: "أغنية حياتى مش تمام لحنتها فى نفس اليوم اللى كتبت فيه أغنية زى ما انتى فى 2019، وأرسلت الأغنيتين للفنان عمرو دياب فورا لأن كنا ساعتها عملنا أنا وتامر يوم تلات وقدام مرايتها، وكنت عايز أعمل حاجه مختلفة".





وأضاف الشافعى: "الفنان عمرو دياب مردش عليا فى نفس اللحظة، وجالى تانى يوم الفنان رامى صبرى، وسمع الأغانى وقولتله أنا بعتها لعمرو دياب، وعجبته الأغانى وغناها وحبها وراح قعد يغنى الأغانى على البيانو وقالى إن أغنية زى ما انتى، مش لايقه عليا أوى"، مضيفا: "عجبته أغنية حياتى مش تمام، وبعدها بيومين الفنان عمرو دياب قالى إنه عايز أغنية زى ما انتى"، مشيرا إلى أنه أبلغ رامى صبرى بذلك كما أن الأخير زاره فى الاستديو مهنئا الشافعى بتعاونه مع عمرو دياب.

وأشار عزيز الشافعى إلى أنه فوجئ بتسريب رامى صبرى لتسجيل أغنية "زى ما انتى" بصوته، لافتا إلى أن أغنية "شكرا" أيضا لم تكن أغنية رامى صبرى من الأساس، قائلا :"أنت اتهمتنى بالباطل وبدون وجه حق".

وكان المطرب رامى صبرى أعلن عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لتانى مرة الملحن عزيز الشافعى يأخد أغنية منى واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تانى وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعى والموزع، أغنية شكرا كده للى سبنا وأغنية ذى مانتى لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".