شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تقدم التعازى للموسيقار حلمى بكر فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة التعازى للموسيقار حلمى بكر فى وفاة شقيقه أحمد حلمى بكر، والذى وافته المنية أول أمس الثلاثاء، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة.

وتوفي شقيق الموسيقار حلمي بكر، أول أمس الثلاثاء، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة، واقتصر العزاء على العائلة فقط في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة لطيفة، حرصت على تقديم التعازى للملحن حلمى بكر بعد وفاة شقيقه، وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة: «أعزي الفنان الكبير حلمى بكر فى وفاة شقيقه الفنان أحمد بكر إنا لله وإنا إليه راجعون».