شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى: هعمل مسحة كورونا أخيرة الثلاثاء وحسبى الله فى مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة إيناس الدغيدى، إن حالتها الصحية تحسنت كثيرا منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وإن أعراض المرض اختفت منذ أسبوع ولكنها تنتظر لإجراء مسحة للتأكد من شفائها تماما.

وأضافت المخرجة إيناس الدغيدى في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" أنا حالتى أتحسنت كتير وأعراض السخونية والتعب والارهاق اختفت منذ أسبوع ولكننى منتظرة أعمل المسحة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل".

ووجهت حديثها لمروجى شائعة دخولها للمستشفى قائلة، "حسبى الله ونعمة الوكيل فيكوا أنا في العزل المنزلى ولم أذهب للمستشفى أبدا، وباخد البروتوكول الذى أقرته وزارة الصحة منذ اصابتى وحتى الآن".

كانت المخرجة إيناس الدغيدى، قالت في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”: لم أشعر بأى أعراض بكورونا، ولكننى أغمى عليا فجأة ووقعت فى الأرض فى الحمام، ولما شفت التحاليل طلعت النتيجة ان عندى كورونا، وأنا حتى معرفش الوقت اللى أغمى عليا فيه قد ايه".

وأضافت إيناس الدغيدى، أخدت الدواء والبروتوكول وبتعالج حاليا بقالى 7 أيام باخد البروتوكول مع الدكتور، بعد ما عملت كل تحاليل الدم وأشعة الصدر، وتم تأكيد أن فيه كورونا.

وتابعت: للأسف هو ألم دمه تقيل مش خفيف زى ما فى ناس بتقول، والموضوع كبير، وشعورك انك متتحركش من السرير صعب جدا وأحيانا درجة حرارتى بتكون عالية ومليش نفس آكل فى أغلب الوقت.