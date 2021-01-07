شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: ندمت على عدم مشاركتى فى "ليالى الحلمية" ومحمد سامى مخرج متمكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إنها ندمت على عدم استكمال مشاركتها في مسلسل "ليالي الحلميه"، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا منذ مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً"، و"ليلة القبض على فاطمة" و"أخو البنات" وغيرهما.

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه حدث بينهما وبين المخرج محمد فاضل صداقة ثم حدثت العلاقة الإنسانية، مشيرة إلى أنها موضوعية ومؤمنة بأن العمل الفنى ينادى صاحبه.

وأوضحت أنها عندما قرأت دورها في مسلسل "الأسطورة" رأت دور الأم الذى يعتبر دورا أساسيا، لافتة إلى أن المخرج محمد سامي مخرج متعمق ومتمكن من أدواته.

وأشارت فردوس عبد الحميد إلى أنها تعاقدت على فيلم "حب في الزنزانة" هي والفنان الراحل أحمد زكي، ثم علمت بالتغيير وتم التعاقد مع سعاد حسني وعادل إمام، وذلك بسبب تغيير المنتج، مؤكدة أنها لم تحزن ولكن الفنان أحمد زكي حزن كثيرا.