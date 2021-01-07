شكرا لقرائتكم خبر عن إيلى جولينج تظهر عارية بعد ساعات من إعلانها إطلاق أغنية جديدة نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة العالمية إيلى جولدينج محبيها وعشاقها بكشفها عن واحدة من صورها التى التقطت لها من "الكواليس " وهى عارية .

نشرت إيلى جولدينج على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام " سلسلة من الصور التقطت لجولدينج من حفل غنائي، فقد ظهرت النجمة الشهيرة فى صورة من اللونين " الأبيض و الأسود " وهى تقف عارية تماما فى كواليس احدى حفلاتها بينما كانت بصحبتها الـ " stylist " الخاص بها ، فى حين كانت جولدينج ترتدى القرط الخاص بها .

بينما كانت الصور الأخرى التى نشرتها النجمة الشهيرة بنفس " البوست " كانت صور التقطت لها من حفلاتها ، حيث ظهرت باحدى الصور و هى مندمجة فى الغناء و بصورة اخرى وهى تعزف على الجيتار ، إضافة الى عدد من الصور الخاصة بالبروفات .

علقت إيلى جولدينج على الصور التى نشرتها على " إنستجرام " فكتبت : "آمل أن يكون الجميع بخير اليوم " .

يذكر أن إيلى جولدينج كشفت مؤخرا أنها تخطط لبدء عام 2021 بإطلاق عمل موسيقى جديد، وهو الخبر الذى أسعد قطاعا كبيرا من محبيها وعشاقها، حيث أكدت المغنية وكاتبة الأغانى الشهيرة خلال جلسة نقاشية مع محبيها من مرتادى صفحتها على " إنستجرام " إن المعجبين يمكنهم سماع أغنيتها الجديدة وذلك بحلول نهاية شهر يناير الجارى، و ذلك ردا على أحد المتابعين الذى سألها متى تخطط لإصدار موسيقى جديدة .



