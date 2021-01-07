شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتعاقد على فيلم "فى عز الضهر" أمام مينا مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعاقدت النجمة هنا الزاهد على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم المصرى العالمى مينا مسعود فى فيلمه الجديد "فى عز الضهر"، الذى يخوض به أولى بطولاته السينمائية فى مصر، والذو وصل من أجله إلى القاهرة منذ أيام لبدء التحضيرات تمهيداً لانطلاق التصوير.

فيلم "فى عز الضهر" تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وبطولة مينا مسعود، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمد على رزق، ومحمود حجازى، وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقى للفيلم وظهر مينا مسعود عليه بظهره، كأنه يهرب من شىء ما.



هنا الزاهد

وكان مينا مسعود قد لعب دور البطولة فى فيلم علاء الدين، وحقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 600 مليون دولار، والعمل مأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة الأجنبي علاء الدين، الذي عُرض عام 1992، وكان من إنتاج والت ديزني، وشارك مينا بطولته ويل سميث، وناعومي سكوت، وعرض في منتصف عام 2019. وتنشغل هنا الزاهد بتصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" مع المخرج خالد الحلفاوى الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات. ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.