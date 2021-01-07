شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد تتحدث عن تأثير "أبنائى الأعزاء شكرا" فى الطبقة المتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إن مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا" من المسلسلات الاجتماعية المهمة التى نفتقدها اليوم، وهو يمثل الطبقة المتوسطة التي تمثل غالبية الشعب المصري.

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال لقائها الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الجمهور ينجذب لتلك الأعمال لأنها تلمس الواقع الذي يعيشه الإنسان، خاصة الطبقة المتوسطة، لافتة إلى أن الأعمال الدرامية اليوم بعيدة عن الطبقة المتوسطة.

وأوضحت أن المسلسل يتناول تربية الأب لأبنائه بعد وفاة زوجته فى عمر صغير، وبعد أن أصبحوا شبابا ما زالوا يعتمدون على والدهم، ولذلك جميع الناس ما زالوا يقولون "بابا عبده".

وأشارت فردوس عبد الحميد إلى أن مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" كان بعد فيلم الفنانة فاتن حمامة الذي عرف بنفس الاسم، مضيفة أن المسلسل تحدث عن شريحة السبعينيات، وأن الأخوات من الممكن أن يضحوا ببعضهم من أجل الأموال.