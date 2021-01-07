شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك فى رسالة لجمهورها: انت اجمل مما تتصوّر بعيون الناس اللى بتحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة الأردنية صبا مبارك خلال أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام حيث تميزت بإطلالة شتوية وحكمة كتبتها لمتابعيها، أكدت فيها أن كل شخص أجمل مما يتصور بعيون محبيه، حيث قالت، "إنت بتشوف شكلك بالمراية كل يوم و مع هيك غيرك بيشوف فيك أشياء مستحيل تشوفها بحالك، بيشوف لحظات بتكون عفويه.. لا تستغرب لما غيرك يحب فيك، اشياء ما بتتخيلها موجودة فيك، انت اجمل مما تتصوّر بعيون الناس اللي بتحبك".



صبا مبارك

وكانت النجمة صبا مبارك حرصت على توجيه الشكر لكافة القائمين على الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الذى اقيم نهاية العام الماضى، حيث خضعت لجلسة تصوير لها على هامش الدورة الأخيرة من فاعليات المهرجان الدولى، ظهرت فيها مرتدية فستان أسود أنيق، من تصميم المصمم الفرنسي ألكسندر فوتييه، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام".

كما علقت على الصور وكتبت :"وفي نهاية مهرجان القاهرة أود أن أشكر كل من كان وراء هذا النجاح .. محمد حفظي شكرا لك على الاختيار الرائع للأفلام".