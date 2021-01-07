شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يبدأ تصوير مسلسله الرمضانى "النمر" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم محمد إمام تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الرمضانى المقبل، بعد أسبوعين حيث يعقد جلسات عمل حالياً مع المخرجة شيرين عادل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، واختيار باقى الأبطال بعد التعاقد، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار صعيدى.

وفى السياق ذاته، أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، وتفاصيل الشخصيات الرئيسية والثانوية، خاصة أنه تم التعاقد مع كل من هنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.

محمد إمام قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.