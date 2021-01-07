شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز "طبيبة" فى الجزء الثانى من مسلسل prodigal son والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة كاثرين زيتا جونز إلى مسلسل prodigal son حيث تعتبر بمثابة المفاجأة لعشاق المسلسل ممن تعلقوا به أثناء عرض الجزء الأول عام 2019، قبل أن يتم الكشف عن تواجدها خلال العمل فى جزئه القادم والذى سيعرض فى الـ 12 من شهر يناير الجارى وفقاً لما أعلنه موقع ديلى ميل.



كاثرين

وأضاف الموقع أن زيتا جونز ستلعب دور طبيبة باسم فيفيان كابشو مثلما سيظهر خلال الأحداث، حسب بيان رسمى لشركة FOX المنتجة للمسلسل، والتى أعلنت عن الأمر مؤخراً، قبل أيام من طرح الجزء الثانى، على أن تظهر شخصيتها في النصف الثانى من المسلسل وليس خلال الحلقات الأولى.

من ناحية أخرى لا يقتصر نشاط كاثرين زيتا جونز على الفن فحسب، وإنما استغلت نجمة هوليود احتفالات الكريسماس نهاية العام الماضى، من خلال عملها على الترويج للبراندات الخاصة بها، وتحديداً من خلال حقيبة هدايا ميكب جديدة وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين نشرت صورة حقيبة صغيرة للمكياج، وعلقت عليها بكتابة: "اشتروا حقيبة الميكب الجديدة وارسلوا هداياكم"، كما أكدت أن تلك الحقيبة التى تحمل اسمها متوافرة باللونين الأحمر والأسود.

كما سبق وشوهدت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز وهي تصل إلى مطار لاكس في لوس أنجلوس، حيث ظهرت النجمة أنيقة ومثيرة للغاية ، مرتدية جاكت أسود وبنطلون أسود وحقيبة هيرماس سوداء، كما ارتدت قبعة سوداء، ولم تتخل عن ماسك الوجه لتجب الإصابة بالفيروس كورونا.

وظهرت النجمة وهي تصطحب كلبها عند وصولها المطار، وعلى الرغم من الطبيعة غير المريحة للسفر، رفضت نجمة شيكاغو التضحية بحس الموضة الأنيق الذى تتمتع به طوال والوقت .