شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تستقبل عام 2021 بجلسة تصوير مضيئة × 6 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الفنانة حنان مطاوع، العام الجديد 2021 بخضوعها لجلسة تصوير مضيئة مع المصور خالد فضة، وظهرت حنان في الصور بإطلالة أنيقة وألوان هادئة لاقت اعجاب متابعيها بعد نشرها على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا.



حنان مطاوع

وكانت حنان مطاوع قد أشادت بصناعة الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع على قناة إكسترا نيوز الأسبوع الماضى، موضحة أن آخر 8 سنوات حدثت طفرة كبيرة لأن مخرجى السينما دخلوا التليفزيون في وقت وجود مسلسلات تاريخية تنتج في بلدان أخرى، ونحن مصدر الصناعة في الوطن العربى مما أدى إلى وجود منافسة جميلة فعدنا إلى الريادة مرة تانية.

وأكدت حنان على سعادتها بأعمالها الأخيرة وقالت "سعيدة جدا لأني اشتغلت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجى فى أعمال من إنتاجها الخالص، مثل لمس أكتاف والقاهرة كابول، الذى سيعرض رمضان القادم، وقبل ذلك ضد مجهول ومبسوطة لأنى اشتغلت معاهم في شراكة فمع شركات كبيرة مثل أروما وبنت القبائل، وكانت تجارب كثيرة وجميلة وأتمنى إنها تتكرر يا رب.

وتخوض حنان مطاوع أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بمسلسل "ورد" الذى يكتبه فتحى الجندى ويخرجه شادى أبو شادى ويشارك في بطولته نضال الشافعي، مى كساب، هادي الجيار، عايدة رياض، محمد لطفي، سارة الشامي، تيام مصطفي قمر، أحمد صيام وعدد آخر من الفنانين.



جلسة تصوير حنان مطاوع



الفنانة حنان مطاوع



الفنانة حنان مطاوع فى أحدث جلسة تصوير



حنان مطاوع فى جلسة تصوير مضيئة