شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الإماراتى حسين الجسمى عن سعادته لتلقيه أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، موجها الشكر إلى قيادة دولة الإمارات والفخر لانتمائه لها، حيث كتب عبر حسابه بموقع تويتر "الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّى فخر بانتمائى لهذا الوطن".



الجسمى

وكانت الإمارات قد أعلنت عن 2988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن بدء مشاركة المتطوعين ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسى لفيروس كورونا المستجد والقائم على الفيروسات الغدية.

وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، أن دائرة الصحة في "أبوظبي" تجري التجارب، المفتوحة على 500 متطوع مبدئيا، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كل البروتوكولات الطبية المعمول بها، وتجرى التجارب على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان أبوظبي، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا.