شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد عمر الشريف يحتسى الخمور مع ممثلة إسرائيلية على شواطئ تل أبيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان المصرى العالمى الراحل عمر الشريف، على إثارة الجدل دائما، تارة باعترافه بشذوذه ومثليته، وارتداء الملابس الغريبة والخاصة بالنساء تارة أخرى، وأيضا ظهوره الأخير مع مذيعة وعارضة أزياء إسرائيلية تدعى "روتم سيلا".

وباستكمال حلقات مسلسل الجدل حوله، قام عمر الشريف جونيور بالتجول فى شوارع إسرائيل والتنزه على شواطئ تل أبيب، وظهرت معه فى الصور الممثلة الإسرائيلية هيلا صعدة، كما ظهرا وهما يحتسيان الخمور على الشاطئ، وعلق على هذه الصورة عبر حسابه على إنستجرام باللغة العبرية، قائلا: "معا".

واعتاد عمر الشريف جونيور على فعل التصرفات الشاذة، التى أثارت العديد من سلاسل الجدل السنوات الماضية، خاصة أنه يتباهى دائما بأنه مثلى الجنس، ويلتقط الصور التى تثير الكثير من الجدل على مواقع التواصل المختلفة مثل تعرية "مؤخرته" فى بعض الصور، وصور أخرى ظهر بها وهو يرتدى "حمالة صدر"، كذلك ظهر حفيد النجم الشهير وهو يقف بجانب عمود من الحديد وكأنه يرقص "Pole dance" وهو الفن المعروف بشكل واسع فى نوادى التعرى فقط ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن "رقص العمود"، وأشار إلى أنه بالتأكيد سيقدم "striptease" الذى يعتمد بشكل كلى على إثارة الغرائز والشهوات وهو عادة ما يكون أمام جمهور النوادى الليلية.





ولم يتوقف حفيد النجم الراحل عمر الشريف عند ذلك فقط، حيث أعلن مشاركته فى الموسم الجديد للمسلسل الإسرائيلى The Baker & The Beauty، وهو مسلسل رومانسى كوميدى يحكى قصة الحب بين خباز بسيط ونجمة عالمية، وقد بدأ الموسم الأول له عام 2013، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية العام فى تل أبيب، وفقا لموقع "deadline".

ونشر جونيور الخبر عبر حسابه بموقع إنستجرام، معبرا عن سعادته بهذه الخطوة، حيث قال: "متحمس جدًا للانضمام إلى إحدى سلسلاتى المفضلة التى تم إنشاؤها على الإطلاق"، ويعد المسلسل أحد أكثر المسلسلات شهرة فى إسرائيل.