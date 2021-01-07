شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى زوجة بيومى فؤاد وأم حمدى الميرغنى ومحمد سلام فى "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، الذى تعمل على تصويره حالياً لطرحه فى دور العرض السينمائية، خلال أحد المواسم هذا العام، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدىالميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن ليلى علوى، انتهت منذ فترة من تصوير فيلم "التاريخ السرى لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيىالدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.