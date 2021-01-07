شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: كل سنة والمصريين والعالم العربى أخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى على تهنئة الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك "كل سنة وكل المصريين طيبين وكل المصريين والعالم العربى أخوات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ويارب سنة 2021 تكون سنة حب وخير وسعادة علينا كلنا".



تامر حسنى

ونفى تامر حسنى أى أخبار تم تداولها الفترة الماضية لاستعداده لتحضير فيلم جديد، وكتبت تامر عبر حسابه على فيس بوك: "تصحيحاً لأى أخبار غير صحيحة يتم تداولها أنا معنديش فيلم تانى بحضره الفترة دى غير فيلم (مش أنا) اللى خلصته من فترة.. شكراً".

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حلال شيحة، وآخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

وأحيا النجم تامر حسنى حفل المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالا برأس السنة، الخميس الماضى، وفاجأ تامر جمهور بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد.

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى، والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".