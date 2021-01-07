شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى عن مهاجميه على تويتر: متفهمش هما إرهابي القاعدة ولا من بيت دعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المطرب محمود العسيلى، رسالة إلى جمهوره مشيرا إلى صدمته لتدنى مستوى التعليقات والفكر على السوشيال ميديا لدى البعض، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه عقب احتفاله مع زوجته بعيد زواجهما، اليوم الخميس، حيث كتب عبر حسابه على موقع تويتر: "فى مستوى من التعليقات على السوشيال ميديا بيصدمنى وبيذهلنى المستوى المتدنى من الفكر عند البعض، ومش بس الفكر لأ".

وأضاف العسيلى: "المشكلة فى فقدان الهوية.. ومتفهمش هما إرهابيين من القاعدة ولا شغالين في بيت دعارة.. ازدواجية وتعصب وكبت.. شاشة سودا مستخبيين وراها في الضلمة و لو شافوا النور هيتحرقوا".



العسيلى

وكان المطرب محمود العسيلى، حرص على تهنئة زوجته بمناسبة مرور عام على زواجهما، في وقت سابق اليوم وذلك بصورة لهما نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بالإضافة إلى رسالة رومانسية تميزت بطابع الكوميديا وصفها فيها بـ"بطاطستى"، حيث كتب لها: "عيد زواج سعيد زوجتى العزيزة اللذيذة، كل عام وأنتى بطاطستى".

وفى وقت سابق، روج النجم محمود العسيلي لأحدث أغنياته "حب غلط"، والمقرر صدورها قريبا بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة وتوزيع على فتح الله، ونشر العسيلي كلمات الأغنية عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" ابعديني .. حاولي تفهميني ..الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع ..ساعديني من قلبك شيليني.. اصلي عارف ان السكة دي آخرها وجع".