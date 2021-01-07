شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى لفيلم آن هاثاواى lock down عن الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Hbo عن الصور الأولى من فيلم lock down والذي يقوم ببطولته النجمة آن هاثاواي والنجم شيواتال إيجيوفور، وتدور أحداث الفيلم بعالم الحجر الصحى، حيث يناقش الفيلم مجموعة من المواقف الكوميدية فى ظل جائحة كورونا من خلال التزام مجموعة من الأصدقاء بالبقاء بمنازلهم فى ظل أزمة كورونا.



صور فيلم lock down (1)



صور فيلم lock down (2)



صور فيلم lock down (3)



صور فيلم lock down (4)



صور فيلم lock down (5)



صور فيلم lock down (6)



صور فيلم lock down (7)



صور فيلم lock down (8)



صور فيلم lock down (9)



صور فيلم lock down (10)

ويرصد الفيلم أيضاً مجموعة من التغيرات التى حدثت بالتزامن مع زمن كورونا من الاعتماد على وسيلة الاتصال عبر السوشيال ميديا وتغير وسائل الترفيهعما كانت قبل انتشار الفيروس الذى ضرب العالم، ويعتبر الفيلم من أوائل الأعمال التى تم انتاجها حول فيروس كورونا.

ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم منتصف الشهر الجارى على منصة Hbo max وفقاً لما أعلنه موقع wmagazine.

من ناحية أخري انضمت الممثلة الشهيرة آن هاثاواي إلي بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً وفقاً لموقع the jakartapost والذى أكد أن الفيلم يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.

تلك الرواية مأخوذة عن قصة حقيقية ألفتها مؤلفتها الصحفية الأمريكية باميلا دروكرمان، حيث نشر التقرير أن تلك الصحفية الأمريكية كتبت قصتها حينما تركت عملها وسافرت بغرض مساعدة زوجها وأبناءها لظروف عمل الزوج فى باريس، لتسافر إلى جانبه وتترك عملها فى الولايات المتحدة رغم نجاحها فيه، إلا أنها تركت كل ذلك وراء ظهرها لمساعدة الزوج.

وحققت الرواية نجاحاً كبيراً أثناء طرحها عام 2012، وهو ما شجع المنتجين لإقدام علي خطوة تحويلها إلي فيلم سينمائى تقوم ببطولته ان هاثاوي وقد أضاف التقرير أن الفيلم ينتمى إلي نوعية الأعمال الدرامية الكوميدية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه خاصة مع نجاح انا هاثاوى من قبل في أكثر من فيلم كوميدي قامت ببطولته وهو ما يجعلها رهان جيد وفقاً للموقع لدي منتجي الأعمال الكوميدية بصفة عامة.