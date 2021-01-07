شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم النجم السورى جمال سليمان عن مشواره الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” النجم السورى جمال سليمان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى كان في استقباله، حيث تفقد سليمان مقر الجريدة واطلع على دورة العمل في الأقسام المختلفة قبل إجراء لقاء مع "تليفزيون الخليج 365" مع عمرو صحصاح.

وتحدث جمال سليمان خلال لقائه في تليفزيون ”الخليج 365” عن فقدانه صديقه المخرج حاتم على الأسبوع الماضى، وكيف تلقى الخبر وتأثيره عليه ومدى حزنه الشديد بعدما تذكر وفاة والده ووالدته، حيث لم يتمكن من توديعهما قبل دفنهما في سوريا، وهو نفس الذى حدث مع حاتم على، كما تطرق سليمان لأعماله الفنية والجديدة الذى يستعد لها خلال الفترة المقبلة.

وبدأ جمال سليمان مؤخراً تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الطاووس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، سيناريو وحوار كريم الدليل، ويشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وجاري التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

كما يعود جمال سليمان إلى السينما من خلال فيلم جديد يحمل إسم "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد غياب سنوات طويلة حيث قدم آخر أفلامه "ليلة البيبى دول" مع المخرج عادل أديب وبمشاركة العديد من النجوم مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز وليلى علوى وسلاف فواخرجى وعدد آخر من النجوم.



الفنان الكبير جمال سليمان خلال ندوة تكريمه فى الخليج 365



الفنان الكبير جمال سليمان فى حواره مع عمرو صحصاح لتليفزيون الخليج 365



الفنان الكبير جمال سليمان فى صالة تحرير الخليج 365 مع الزميلان عمرو صحصاح وتامر إسماعيل



الفنان الكبير جمال سليمان مع الزميل عاطف العربى رئيس قسم الرياضة



الفنان الكبير جمال سليمان مع الزميل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات



الفنان الكبير جمال سليمان مع الزميلة لميس محمد



الفنان الكبير جمال سليمان مع الزميلة منة يحيى



الفنان الكبير جمال سليمان مع الزميلة هناء أبو العز



الفنان الكبير جمال سليمان مع زملاء قسم الرياضة



الفنان الكبير جمال سليمان والزميل أحمد جمعة



الفنان الكبير جمال سليمان والزميل أحمد حسن



الفنان الكبير جمال سليمان والزميل السيد زيادة



الفنان الكبير جمال سليمان والزميل عادل عبد الله فى صالة تحرير الخليج 365



الفنان الكبير جمال سليمان وزملاء قسم الفن باليوم السابع



الفنان الكبير جمال سليمان ويونس مصور الخليج 365



الفنان الكبير جمال سليمان



الفنان جمال سليمان مع مذيعتا الخليج 365 منة وجيرمين



الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن يسلم درع مؤسسة الخليج 365 للنجم الكبير جمال سليمان



الكاتب الصحفى عمرو صحصاح يشرح آليات العمل داخل صالة التحرير للفنان الكبير جمال سليمان



النجم الكبير جمال سليمان فى صالة تحرير الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزميل عادل عبد الله



تكريم النجم الكبير جمال سليمان من الخليج 365 ويسلمه درع المؤسسة الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



جانب من لقاء الفنان الكبير جمال سليمان مع قسم الفن باليوم السابع



جمال سليمان فى حواره مع قسم الفن باليوم السابع