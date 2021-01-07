شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحذف أغنية "نسيانك صعب أكيد".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذف نجم الجيل تامر حسنى أغنية "نسيانك صعب أكيد"، للفنان الكبير هانى شاكر، من صفحته الرسمية على فيس بوك، بعدما قام بغنائها فى حفل رأس السنة، والسبب أنه ليس له حقوق الملكية فيها.

وكان النجم الكبير هانى شاكر قد علق على أداء تامر فى الأغنية، حيث قال: "‎حبيبى وأخويا الجميل تامر حسنى، أحسنت جدا فى غنوة نسيانك صعب أكيد.. أداؤك رائع وإحساسك أروع يا حبيبى".

ورد نجم الجيل قائلا "أستاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير، ولسه بتعلم مبسوط من قلبى إن أدائى عجبك، واللى ما يعرفش قصتى مع الأغنية دى زمان مكانش أى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من أكبر لجنة استماع فى مصر من خلال أغنية يختارها المطرب وسيحدد مصيره بعدها يصلح أم لا، واخترت أنا أغنية نسيانك صعب من حبى فيها، وحبى فى أستاذ هانى، والحمد لله أجازتنى اللجنة من أول 4 جمل فى الأغنية، ومن يومها بعتبرها وش الخير عليا".